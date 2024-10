Il rischio è dar fuoco alla regione Monito di Parsi contro i doppi standard in Medio Oriente

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Pur condividendo il diritto di Israele a difendersi, credo che ad oggi la reazione di Tel Aviv vale quella di Putin. Così a Formiche.net il prof. Vittorio Emanuele, docenteCattolica di Milano, saggista e autore per Bompiani del volume “Madre Patria” che, partendo dsituazione dei militari italiani in Libano, analizza cause ed effetti della crisi in. Una de-escalation in Libano è possibile o, al momento, altamente improbabile? La de-escalation in Libano secondo me passa per una tregua a Gaza: tutto è iniziato con Gaza e tutto deve essere ricondotto lì anche perché significherebbe ricontestualizzare tutta questa enorme crisi.sua origine, ovvero alle conseguenze del 7 ottobre. Non dimentichiamo che Hezbollah ha iniziato la sua campagna missilistica in sostegno a una tregua su Gaza. E sembra quello il punto d’attacco.