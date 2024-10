Il prefetto Pavone si presenta | Il problema treni è una priorità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) SONDRIO Primo giorno di lavoro, ieri, per il neodi Sondrio Anna. Pugliese, "vengo dal mare, ma amo la montagna", si è detta felice di trovarsi a lavorare al Nord. "Il Nord è stata una costante nella mia carriera, sia in Italia, dove non ho praticamente mai operato sotto il Rubicone – ha raccontato - che in Francia e negli Stati Uniti. La Lombardia, inoltre, è una regione che posso dire di conoscere molto bene (dal 2001 al 2018 è stata alla Prefettura di Milano, dal 2011 con la carica di vice, ndr)". Quartadonna nella storia di Valtellina e Valchiavenna,ha subito chiarito come intenda il ruolo della Prefettura. "È una casa aperta, siamo qui soltanto e unicamente per i cittadini e per aiutarli a trovare soluzioni ai problemi, dal più grande al più piccolo. Noi ci siamo sempre".