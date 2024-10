Foggia | domenica concerto Dal nuovo mondo Musica civica

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Di seguito il comunicato: Dopo un’inaugurazione in pompa magna al teatro Petruzzelli di Bari, che ha ottenuto ottimi riscontri di critica e sala,– Conversazioni tra suoni e parole ritorna nella consueta sede del Teatro “Umberto Giordano” didove si terranno i restanti sette spettacoli in programma per questa XV edizione.6 ottobre, alle 19, andrà in scena il“Dal”. Il programma vede susseguirsi due pietre miliari del repertorio sinfonico, di due altrettanto grandi compositori del periodo romantico: ilin re maggiore, op. 35 del russo ?ajkovskij e la Sinfonia Daldel ceco Dvo?ák.