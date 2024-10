Federazione italiana sport equestri l’ombra dei brogli sull’elezione del presidente Di Paola

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Una storiaccia fatta di presunti, accuse e contro-accuse, denunce e ritorsioni. Fino all’intervento delle forze dell’ordine. Aleggiano ombre e sospettideldella(Fise), che ha fatto registrare la riconferma di Marco Di, 54enne avvocato e imprenditore romano, per il terzo mandato consecutivo dopo che era stato eletto per la prima volta nel 2017 e aveva fatto il bis nel 2020. Ma l’esito della votazione è stato fortemente contestato dagli altri due candidati che lo sfidavano, Duccio Bartalucci e soprattutto Clara Campese,del Comitato regionale Veneto della Fise. Le contestate elezioni del 9 settembre alla Fiera di Roma Si è votato alla Fiera di Roma lunedì 9 settembre, per il rinnovo delle cariche del quadriennio olimpico 2025/2028. Ha partecipato il 64,24 per cento degli aventi diritto (1.