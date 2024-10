De Canio | Inter e altre due hanno storia Conte ha ragione sul Napoli

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’ex allenatore di Serie A Luigi Deha affrontato il tema Scudetto per la Serie A. Su TMW Radio la sua opinione sull’e lecoinvolte nella lotta al primo posto. PRIMO POSTO –, Milan, Juventus etra i primi posti della classifica di Serie A. Luigi Desi esprime sulle possibilità degli azzurri: «è pratico, lui parte daldello scorso anno e per rimettere le cose a posto deve lavorarci. Ha il vantaggio che non ha le coppe e potrà lavorarci di più, poi c’è lui che può riempire quei vuoti che possono esserci. Però Antonio ha sempre giocato per vincere allena per vincere. Sa che quando si è in questa situazione, tutti si aspettano da lui certi risultati. Asolo per il fatto che è arrivato lui, secondo i napoletani dovrebbe farcela a vincere, ma non è così. Ci vuole tanto altro.