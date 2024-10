Città più inquinate d’Italia ecco la classifica 2024 molte sorprese

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ognuno di noi è curioso di sapere quanto è inquinata lain cui vive. Se l’aria che respiriamo tutti i giorni sia buona oppure no.quindi che ogni anno viene pubblicata la lista dellepiùnel report dell’EEA, l’European Environment Agency. Il nostro paese risulta essere uno dei peggiori in assoluto per la qualità dell’aria, con impatti diretti sulla salute pubblica e sull’ambiente. I dati più recenti sul PM2.5, un indicatore chiave della qualità dell’aria, rivelano un quadro preoccupante. Anche nel, infatti, l’Italia presenta gravi problemi di smog e particolato fine. Questanon solo mette in luce leitaliane con i livelli più elevati di inquinamento, ma permette anche di confrontarle con nazioni come Francia e Germania, per capire quanto siamo ancora indietro nel cercare di migliorare l’aria dei centri urbani del nostro Paese.