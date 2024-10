Branca | Inter competitiva su due fronti? Si può in un modo Triplete ripetibile

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 3 ottobre 2024), ex giocatore poi dirigente dell’deldal 2002 al 2014, in un’vista rilasciata nel canale YouTube di Gian Luca Rossi (in LIVE con la nostra redazione ogni lunedì conNOS), ha espresso una sua opinione su come si allena la testa quando vuoi essere competitivo. DOPPIO FRONTE – Marcoparla della forza dell’e la possibilità di competere su piùnel corso di una stagione: «Tutta questione di allenamento dell’ambizione, non fisico. L’ambizione si allena tutti i giorni con le parole, con gli stimoli, con i paragoni, con la storia. Si allena con la voglia di essere sempre tra i primi se non i primi. Come abbiamo fatto noi nell’anno del? A un certo punto stavamo perdendo scudetto e Champions League. A due minuti dalla fine a Kiev pareggiavamo. Oggi puoi tenere in forma mentalmente e fisicamente più giocatori con i cinque cambi.