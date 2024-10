Bimbo di 5 anni ha un infarto su una giostra | una coppia di sconosciuti lo salva I genitori | Non tutti gli eroi indossano un mantello

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Lo scorso 21 settembre era un giorno speciale per un piccolodi 5: ilo avevano finalmente portato al Disney World di Orlando, in Florida. Ma nel momento in cui è salito sulla, quel, è improvvisamente svenuto, in arresto cardiaco, riporta Fox News, senza che la sua preoccupatissima madre riuscisse più a rianimarlo. Dopo qualche breve momento di panico, in cui la donna ha urlato più forte che potesse, lasi è fermata, e, così, ha potuto lanciare l’allarme. Necessario, e fondamentale, l’intervento dei paramedici presenti nel parco di attrazioni, che hanno portato ilal sicuro, rianimandolo con un defibrillatore esterno. Prima ancora del loro arrivo, però, ad essere decisivo è stato l’aiuto di unadi, un’infermiera e un soccorritore fuori servizio.