Bianca Balti mostra la cicatrice dopo l’operazione | La vita è bella

(Di giovedì 3 ottobre 2024)non si nasconde dietro filtri o copertine patinate. La modella, celebre per il suo volto sulle passerelle internazionali, oggi affronta la sfida più dura della suacon lo stesso spirito con cui ha conquistato le copertine: in modo diretto, senza sconti.l’annuncio della sua battaglia contro un tumore ovarico al terzo stadio, ha deciso di condividere il suo percorso sui social, mettendo innon solo ladel, ma anche quella vulnerabilità che spesso le star preferiscono tenere nascosta. Ha scelto di affrontare la malattia con trasparenza. Lontana dalrsi come vittima, la modella ha deciso di condividere sui social ogni fase del suo percorso, mantenendo un atteggiamento pragmatico e lucido.