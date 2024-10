Basket Eurolega Milano crolla nel Principato | il Monaco vince 93-80

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Montecarlo (di), 3 ottobre 2024 – Comincia nel peggiore dei modi l’dell’EA7 Emporio Armaniche, alla Gaston Salle Medecin, incassa un pesante 93-80 contro il. A compromettere la gara dell’Olimpia è stato un primo tempo giocato decisamente sottotono, nel quale ilha spadroneggiato approfittando di una difesa avversaria troppo molle (12 rimbalzi offensivi concessi ai monegaschi nei primi 20’) e di un attacco che non è riuscito a mettersi in ritmo. Nella seconda parte della ripresa, complice anche l’ottimo impatto dalla panchina di Armoni Brooks – una delle poche note liete della serata biancorossa – l’Olimpia ha poi avuto una reazione che le ha permesso di rientrare dal -22 alla singola cifra di svantaggio, ma non è di fatto mai riuscita a mettere in discussione il dominio del