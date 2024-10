Babylonia e l’inclusione A Pioltello lo sport per i minori più fragili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Loper ragazzi in arrivo dai centri pernon accompagnati. "", il progetto di inclusione del Lotta Club Seggiano vince il bando Cap "Valori in campo". "Role model", modello da seguire, Iman Mahdavi, l’atleta di origini iraniane tesserato della storica società pioltellese, che ha appena partecipato alle Olimpiadi di Parigi nella squadra dei Rifugiati del Cio, in questa iniziativa sarà allenatore. Parte tutto a giorni. Sesta edizione per la selezione del gruppo che gestisce il servizio idrico integrato della Città Metropolitana rivolta a tutte le societàive del territorio, quest’anno prevedeva tre categorie: Sostenibilità, Inclusione, Diversità e Pari Opportunità.