Arrestato Franco Alfieri il presidente della provincia di Salerno è accusato di corruzione

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 -ildidiinsieme ad altre cinque persone, tra cui la sorella e due dipendenti comunali di Carpaccio., eletto a giugno sindaco di Capaccio Paestum in quota Pd, avrebbe truccato l’assegnazione di due appalti pubblici a Battipaglia per favorire la società di famiglia. Una ditta formalmente intestata alla sorella, ma che in realtà sarebbe riconducibile allo stesso, e favorita con il trucco dei subappalti. È questa una delle accuse principali mosse a, fedelissimo del governatore Vincenzo De Luca, finito in carcere questa mattina e già noto per la vicenda delle “fritture” offerte ai cittadini nel 2016 (quando era primo cittadino di Agropoli) per convincerli a votare. Disposto il sequestro per 543mila euro.