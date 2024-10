Anteprima del Festival del cavallo Polo Le Clarisse doppio evento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) In occasione del "del" ilCulturale lepresenta la mostra "Il sogno delazzurro" che celebra due avvenimenti: la manifestazione "Il sogno del" e l’opera "Marco" che hanno legato la figura delalle forme espressive artistiche. La manifestazione d’arte internazionale "Il sogno del" è stata realizzata a Grosseto nel 1995, riunendo opere d’artisti internazionali chiamati a creare opere riflettendo e giocando sul tema del, interpretato sia come animale sia come elemento onirico. La rassegna comprendeva tre mostre tenutesi al Cassero senese, segno del legame tra il territorio e la presenza del. Tra le opere in mostra sono presenti i lavori di Giosetta Fioroni, Sergio Vacchi e Nanda Vigo.