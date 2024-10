A fuoco motore di un aereo Ryanair durante la partenza | evacuati 184 passeggeri

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Hanno vissuti momenti di autentico terrore i 184del voloin procinto di decollare per Torino dall’aeroporto di Brindisi.la fase di prerollaggio una fiammata è partita dale si è registrato un principio di incendio. Secondo le prime informazioni raccolte, l’incidente è accaduto intorno alle 8:30 di giovedì 3 ottobre.Leggi anche: Atterraggio d’emergenza a Copenaghen. L’inaspettata sorpresa nel pasto in volo: “Era un topo!” Paura all’aeroporto di Brindisi Il velivolo della compagniastava effettuando la fase di prerollaggio in pista, prima del decollo, quando daldestro è partita una fiammata. Fortunatamente nessuno tra i 184e i sei membri dell’equipaggio è rimasto ferito. Tutti sono stati fatti scendere immediatamente dall’mentre in pista arrivavano i vigili deldel distaccamento aeroportuale.