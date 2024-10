Un concerto-evento per parlare di migrazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "Migrazioni Musicali, note dal confine". Questo il titolo ilche si terrà sabato alle 20 in via Maddalena a Lodi. Organizzato dal collettivo, e futura associazione, “Terradice”, insieme ad una costellazione di oltre 30 sigle locali. Si tratta di undel cantautore nigeriano Chris Obehi, leader di una band multietnica in cui si unisce la sua cultura di provenienza con la musica siciliana, raccontando con le sue sonorità e i suoi testi la sua storia di. "Il tema della serata saràdelle morte alle frontiere e della gestione di esse, pericolose e militarizzate – ha spiegato Tatiana Negri, esponente di Terradice –.