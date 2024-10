Turismo Comune convinto | I dati ci daranno ragione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Idelimolese, con il netto calo di presenze estive ma anche con il segno positivo di maggio arrivato dopo che la Regione ha aggiornato i calcoli, continuano ad animare il dibattito politico. I numeri di agosto (-9,7% di arrivi e -16,3% di pernottamenti) "si inseriscono in un contesto più ampio di riduzione generalizzata che ha coinvolto non solo Imola, ma diverse località dell’Emilia-Romagna – commentano dal–. È importante sottolineare che questo quadro è influenzato anche dall’incompletezza deicomunicati dalle strutture ricettive". Per quanto riguarda invece maggio, dopo le proteste del Municipio e l’invio di ulterioriaggiornati, la Regione ha alzato l’asticella degli arrivi di quasi 300 unità , portandoli a 7.931 (+1,2% rispetto al 2023, ma comunque in calo sul 2019), e di quasi 800 i pernottamenti mensili, che salgono a così a un totale di 20.