Taekwondo | Matteo De Angelis bronzo nella categoria +78 kg ai Mondiali Junior!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Arriva una splendida notizia da Chuncheon, città della Corea del Sud che sta ospitando in questi giorni i Campionati2024 di+78 kg infattiDeha conquistato una fantastica medaglia di, al termine di una seconda giornata davvero palpitante. L’azzurro ha cominciato il suo cammino ai sedicesimi, battendo in modo netto lo svedese Rasmus Brading per 2-0 (10-0, 12-0). Agli ottavi è invece gli è toccata la sfida contro il kirghiso Abdylazym Abdurakhimov, vinta con non pochi patemi, considerato il risultato di 1-2 (1-6, 12-12, 0-12). Ottimo poi il quarto di finale, dove Deha arginato Egor Shefatov, avversario sulla carta molto ostico dominato per 2-0 grazie a un primo round a senso unico (5-1) e un secondo decisamente più complicato (4-3).