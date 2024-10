Serie C gli squalificati dopo l’ultima giornata | in 10 fermati per una giornata

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco dei calciatorinel campionato di: Asane Sow dalla Pro Vercelli è stato fermato per tre turni, due giornate invece per Johan Guadagno del Campobasso. Sono 10 invece i giocatoriper un turno. Il comunicato CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVESOW ASANE (PRO VERCELLI) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con un pugno allo stomaco facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S.