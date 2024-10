Non solo Iron Dome Anche Usa e Uk hanno aiutato Israele contro i missili iraniani

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Quando nelle scorse ore dal territorio della Repubblica Islamica dell’Iran è stata lanciata una salva di circa centottantabalistici diretti, come risposta agli attacchi israeliani in Libano cheportato all’uccisione del leader Hezbollah (milizia sciita e filo-iraniana) Hassan Nasrallah e del comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione iraniane Abbas Nilforoshan, ad attivarsi non sono stati soltantoe gli altri sistemi di difesa dello Stato Ebraico (come il David’s Sling o il sistema Arrow). A contribuire alla neutralizzazione dell’attaccostico sono statiequipaggiamenti di Paesi partner di. A partire dagli Stati Uniti: nel corso di un briefing con la stampa del Pentagono, il Magg.