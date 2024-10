Medioriente Iran | Se Israele commette errori ridurremo Tel Aviv in cenere

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il capo di stato maggiore delle forze armateiane, generale Mohammad Bagheri, ha avvertito che l’risponderà alle eventuali azioni dello Stato ebraico contro il suo territorio con attacchi “alle intere infrastrutture di” con “intensità moltiplicata”. “Se il regime sionistarà un errore, potremmo dimostrare che possiamo radere al suolo Telin una sola notte“, ha invece affermato l’ex comandante della Forza Qodsiana, Ahmad Vahidi. IN AGGIORNAMENTO: “Colpiremo ancora con forza in prossime ore” L’aeronautica militare israeliana “continua a operare a pieno regime e questa notte continuerà a colpire con forza in Medio Oriente, come è accaduto per tutto l’anno”. Lo ha affermato in una nota il portavoce militare dell’esercito israeliano Daniel Hagari.