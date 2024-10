Medicina estetica Aiteb | C’è ‘moda’ dello sgonfiamento di viso e labbra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Firenze, 2 ottobre 2024 – “Negli ultimi tempi stiamo assistendo a una vera e propria inversione di tendenza nel campo della: il trend dellegonfie e dei volti alterati dai filler sembra ormai in fase calante. Sempre più persone, comprese celebrità del cinema e della tv, stanno rimuovendo i filler per tornare a un aspetto più naturale. Se avessero usato la tossina botulinica, non ce ne sarebbe stato bisogno, perché non gonfia e non stravolge i lineamenti”. A dirlo è Giovanni Salti, presidente dell’Associazione Italiana TerapiaBotulino. “L’attuale ricerca di un’‘indetectable’, che punta su lineamenti naturali e un volto armonioso, sottolinea la necessità di trattamenti che valorizzino i tratti individuali senza esagerare – spiega Salti –.