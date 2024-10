Masters 1000 Shanghai 2024 | Fognini vince il derby contro Darderi al primo turno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Fabioha vinto ilitalianoLucianoneldeldi. Il risultato dopo due ore e mezza è di 6-4 6-7(5) 6-4.set in cuisi dimostra molto solido al servizio, non concedendo palle break a, e anzi colpendo a sua volta nel terzo game, mentre non riesce a sfruttare una seconda palla break nel settimo. Il livello sale nel secondo set, conche passa subito in vantaggio ma stavoltariesce a trovare ilbreak nell’ottavo gioco. Si va quindi al tiebreak, conche dal 4-4 infila un parziale di 3-1, finalizzando la seconda palla set. Molto equilibrato anche il terzo set, in cui piovono palle break da una parte e dall’altra, ma alla fine a spuntarla è, appunto,nel decimo game.ilalSportFace.