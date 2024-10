Juventus-Stoccarda | come acquistare i biglietti per la Uefa Champions League

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) I tifosi juventini sono già in fermento per la partita contro lo, prevista il 22 ottobre per la fase a gironi della2024/25. Lo scontro si terrà allo Stadio Allianz di Torino. Ecco tutte le informazioni necessarie per l'acquisto dei. VenditaLa vendita deiper la sfida contro losegue un calendario ben preciso, che privilegia alcune categorie di tifosi prima dell’apertura della vendita libera: Da giovedì 26 settembre ore 10:00 a venerdì 27 settembre ore 23:59: Vendita riservata per i Black&White Member e J1897 Member. Da sabato 28 settembre ore 10:00 a domenica 29 settembre ore 23:59: Fase riservata per i titolari dellaCard. Da lunedì 30 settembre ore 10:00: Apertura della vendita libera, ma esclusivamente per i tifosi in possesso di unaCard attiva.