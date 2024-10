Judo Alessio De Luca centra il bronzo nella giornata inaugurale dei Mondiali Junior

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Si apre con una preziosa medaglia dil’avventura della spedizione azzurra ai Campionati2024 di, in corso di svolgimento sui tatami del Kasri Tennis di Tashkent (in Tagikistan) fino a domenica 6 ottobre. Il primo piazzamento sul podio dell’Italia è arrivato nei -66 kg grazie adDe, reduce dall’argento conquistato un mese fa agli Europei di categoria in Estonia. Il ventenne triestino ha disputato una gara esaltante, cedendo nel suo cammino solamente al giapponese Shuntaro Fukuchi (che ha poito il titolo iridato U21) nei quarti di finale e attestandosi in terza posizione grazie a quattro vittorie per punteggio tecnico ottenute nell’ordine contro il bulgaro Kristian Genov, l’uzbeko Nizomiddinxuja Toshpulatov, il kazako Magzhan Alzhanov e l’uzbeko Zamohshari Bekmurodov.