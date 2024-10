Israele ha dichiarato Antonio Guterres persona non grata | non potrà entrare nel Paese

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)hanon» il segretario generale delle Nazioni Unite,, vietandogli così dinel. Lo ha annunciato mercoledì il ministero degli Esteri Israel Katz, che ha accusatodi non aver condannato esplicitamente l’attacco dell’Iran in. «Condanno l’ampliamento del conflitto in Medio Oriente, con una continua escalation. Questo deve finire. Abbiamo assolutamente bisogno di un cessate il fuoco», aveva dettoin seguito all’attacco di Teheran. Katz ha accusato il segretario dell’Onu di «sostenere terroristi, stupratori e assassini di Hamas, di Hezbollah, degli Houthi e ora dell’Iran». Durante il suo discorso davanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite della scorsa settimana, il premier Benyamin Netanyahu ha definito l’Onu una «palude antisemita e società terrapiattista anti-israeliana».