Irene è il nuovo singolo di Senza Cuore

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Da venerdì 4 ottobre 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “”, ildi. “” è un brano che parla di relazioni scolastiche finite, di cui rimangono solo le iniziali incise sui banchi di scuola. Quell’amore nato tra quelle aule rimane chiuso lì e non si sviluppa ulteriormente. Rimarrà un ricordo? Forse, ma sicuramente quella complicità nata tra i banchi rimarrà lì, e quando torneremo a trovare qualche professore, ci ricorderemo di quei momenti.siamo un po’ tutti noi. Spiega l’artista a proposito del brano: “Ascoltatela e lasciatevi a volgere da questa ballad scanzonata che vi farà innamorare delle parole di”. Biografia Cristian, classe 2001, è nato a Cariati in provincia di Coma è parmense d’adozione.