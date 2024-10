Inzaghi riceve il Tapiro per l’Inchiesta Curve | Grazie ora siamo a tre!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)è stato protagonista di un’ironica consegna deld’Oro da parte di Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia. Il riconoscimento satirico arriva a seguito delsulledi Inter e Milan, dove il tecnico è stato menzionato nell’ordinanza del gip di Milano.D’ORO – Durante la consegna del, Simoneha scherzato con Staffelli, ma non ha risposto alle domande. Attende la convocazione ufficiale in Procura per chiarire la propria posizione. Questa è la terza volta che il tecnico nerazzurroil: «delValerio oraa tre! Abbiamo paura? Ciao Valerio,. Sei stato gentilissimo, questa volta è stata un organizzazione mia vista bloccandomi l’uscita».