Grande Fratello un concorrente è a rischio squalifica? Cosa è successo tra Jessica e Michael

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) C'è tensione nella Casa del. Tra coppie che si formano e altre che "scoppiano", volano parole forti tra gli inquilini. Ora c'è chi, dal web, chiede ladi unper avere usato toni inappropriati nei riguardi di una donna. Si conoscono molto bene le dinamiche del. Nella Casa più spiata d'Italia i litigi, i drammi, gli amori e (a volte) le riconciliazioni sono all'ordine del giorno. E anche l'edizione che è iniziata da poche settimane su Canale 5 sta regalando il solito dedalo di "intrighi" e pettegolezzi. Come quello che nel corso delle ultime ore ha coinvoltoMorlacchi eCastorino. Tra i due non ci sarebbe stato uno vero e proprio scontro diretto, ma una parola pronunciata dalNip verso la ex voce dei Gazosa avrebbe scatenato un vero e proprio putiferio sul web.