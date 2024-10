Festa dei nonni da Meloni alla Tv | gli auguri agli angeli custodi della famiglia celebrati grazie alla destra

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Giorgiaha postato una foto con l’amata nonna Maria, scomparsa nel 2019. Matteo Salvini ne ha postata una di lui piccolissimo in bracciomamma e circondato da tutti e quattro i suoi, Agnese e Carlo, Nella e Aldo. Come il premier e il vicepremier tantissimi italiani hanno voluto ricordare sui social i, nel giorno dedicatoloro, non a caso istituita nella ricorrenza che la chiesa cattolica dedica. “Irappresentano un pilastro fondamentale nelle nostre vite: sonodi tradizioni, saggezza e amore incondizionato. Insegnano l’importanza dei valori e regalano momenti preziosi che ci accompagnano per sempre. In questa ricorrenza voglio dire ancora una voltaa nonno Gianni, siciliano tutto d’un pezzo, e a nonna Maria, romana, tanto piccola e tanto forte.per avermi insegnato molto di quello che so.