Fedele | Conte invaghito del Lukaku di qualche stagione fa ma ora è come una ex che non riconosci più

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Secondodeve ritrovare forma e sinergia con la squadra per non compromettere le ambizioni scudettate del Napoli. Enrico, noto commentatore sportivo, ha rilasciato dichiarazioni incisive riguardo a Romelu, attaccante del Napoli, durante un’intervista su Radio Marte. Secondo, l’ex bomber dell’Inter rappresenta un’ombra del calciatore che incantava i tifosifa, nonostante gli sforzi di Antonioe del team partenopeo per riportarlo ai vertici. “del vecchio”, ha affermato, “ma èuna ex che ora nonpiù.” Questo confronto mette in luce le aspettative dinei confronti del belga, che sembra non essere più in grado di esprimere il suo potenziale.