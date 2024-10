Diodato al via il tour nei teatri in arrivo il singolo Un atto di rivoluzione

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)ha iniziato il primoneidella sua carriera, in scaletta il nuovoUndiDopo il successo delle date estive in alcune delle location più suggestive della penisola e della data zero al Teatro Moderno di Grosseto,ieri sera dal Teatro Petruzzelli di Bari ha dato ufficialmente inizio al suo– prodotto e organizzato da Magellano Concerti – che lo porterà per la prima volta a esibirsi sui palchi dei principaliitaliani con ventuno intensi show, di cui diciassette già sold out. Durante lo spettacolo che si è tenuto ieri sera al Teatro Petruzzelli di Bari – completamente sold out – il cantautore ha presentato a sorpresa UnDi(Carosello Records), il nuovoin uscita il 4 ottobre.