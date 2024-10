Diecimila euro per gli alluvionati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Una goleada che è andata ben oltre le quattro reti segnate dalla squadra di mister Michele Mignani al Mantova: domenica, in occasione del match all’Orogel Stadium contro i lombardi, i tifosi bianconeri hanno mostrato il loro lato migliore, contribuendo, con la loro partecipazione, a raccogliere oltre 10.000che verranno destinati dal Cavalluccio alle persone colpite dall’alluvione delle scorse settimane. La somma sarà devoluta interamente all’associazione Traversara in Fiore per contribuire all’acquisto di beni di prima necessità per i residenti colpiti dall’alluvione del 19 settembre e sostenere il ripristino degli edifici danneggiati dall’esondazione del fiume Lamone.