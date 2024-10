Dalla serie cult Mare Fuori al bar nei quartieri spagnoli | Maria Esposito diventa imprenditrice

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “I’ so Rosa Ricci, e tu chi ca** sì?”. È questa la frase con cui, star dellatelevisiva, è divenuta celebre in tutta Italia. Ma, ora, sembra non essere il piccolo schermo la sua unica passione. L’attrice, infatti, ha aperto un cocktail bar ai, a Napoli, una delle zone più ricercate della movida partenopea. Si chiama Ciak, proprio come una delle parole cheavrà sentito più volte nella sua vita, nei set per cinema e tv. Il locale ha aperto i battenti lo scorso 29 settembre e all’inaugurazione erano presenti anche tanti altri attori del cast, tra cui Ludovica Coscione (“Teresa”), Biagio Manna (il maestro pizzaiolo Tonino), Giuseppe Pirozzi (“Micciarella”), Francesco Panarella (“Cucciolo”), Salahudin Tijani Imrana (“Dobermann”).