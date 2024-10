Carlos Augusto | Inter grande vittoria! Ora il Torino Non dobbiamo mollare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)dopo-Stella Rossa 4-0, suTV ha commentato lain Champions League e la prestazione di tutta la squadra, concentrandosi già sul prossimo impegno in calendario.PROVA –ha parlato così dopo la partita vinta in Europa: «È stata una partita importantissima, è stata unae ha dimostrato la forza del gruppo. Sapevamo che era una partita difficile perché giocavano tutti dietro, abbiamo approcciato dietro.continuare così perché il campionato è ancora lungo. Contro ilnonfare bene perché siamo l’!».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «! Ora il