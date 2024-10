Capua prende il via la 30esima edizione di Autunno Musicale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiil via al Museo Campano dila trentesimadell’di Caserta. La rassegna di musica classica e contemporanea colta, realizzata dall’Associazione Anna Jervolino e dall’Orchestra da Camera di Caserta, si svolgerà dal 5 ottobre al 26 dicembre 2024 e si articola in varie sezioni che caratterizzano le sedi ospitanti: Pianofestival, Cameristica, Nuovi Linguaggi e A – Solo presso il Museo Campano die la Basilica Benedettina di S. Angelo in Formis; Classico > Romantico alla Cappella Palatina della Reggia di Caserta, con repliche ad Aversa.