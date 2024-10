Brembo conclusa la vendita della partecipazione in Pirelli per un corrispettivo di oltre 282 milioni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Bergamo. Dopo aver avviato l’operazione di cessione nella giornata di ieri (1 ottobre),ha annunciato di aver completato con successo ladell’interain azioni ordinarie diattraverso la procedura di accelerated bookbuilding. La società bergamasca ha comunicato di aver ceduto a investitori istituzionali 55,8di azioni ordinarie detenute in– corrispondenti ad oggi (2 ottobre) a circa il 5,58% del capitale socialemultinazionale – al prezzo di 5,07 euro per azione. Ilcomplessivo è dunque pari a 282,9di euro. Il regolamento dell’operazione è previsto per venerdì 4 ottobre. Bnp Paribas ha agito in qualità di Sole Global Coordinator e Bookrunner dell’offerta, mentre Skadden, Arps, Slate e Meagher & Flom LLP ha agito in qualità di legal counsel di