Brambati | Conte non può accontentarsi del quarto posto Non gli hanno dato 8 mln per andare a sfogliare le margherite

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L’ex calciatore critica le dichiarazioni dell’allenatore Antonioe chiede risultati concreti dopo gli investimenti della società. Nel corso del programma “Maracanà” di TMW Radio, l’ex calciatore e procuratore Massimoha condiviso la sua opinione sul ruolo di Antonioalla guida della squadra. Le sue parole, incisive e dirette,messo in luce le aspettative crescenti che circondano l’allenatore e la sua squadra in vista della nuova stagione.ha commentato le recenti dichiarazioni diriguardo alla pressione esterna per il titolo di campione: “Vuole mettere le mani avanti. Non è che gli8 milioni per”. L’ex calciatore ha sottolineato come la società abbia investito considerevolmente sul mercato, acquistando diversi giocatori, e non possa acntarsi di un piazzamento mediocre.