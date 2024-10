Belen Rodriguez ancora senza Angelo Galvano | La storia è in una fase delicata

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “” per lad’amore tra: la showgirl argentina è stata paparazzatauna voltail compagno. Un’aspesante, come già accaduto per i festeggiamenti dei suoi 40 anni, e che comincia ad alimentare sempre più dubbi sul futuro della coppia.: le foto al parco con i figli Nuovi inizi per: la showgirl argentina debutterà a breve su Discovery con Amore alla prova. La crisi del settimo anno, nuovo programma che la vedrà al timone in solitaria. E in solitaria sembra essere anche nella vita sentimentale: l’argentina è stata infatti paparazzatail compagno dal settimanale Chi durante una passeggiata al parco insieme ai suoi bambini, Santiago e Luna Marì.