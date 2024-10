Argo | grossi problemi per le vie di Teheran

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)Sky cinema 2 ore 23.40 Con Ben Affleck, Bryan Craston e Alan Arkin. Regia di Ben Affleck. Produzione USA 2012. Durata: 2 ore LA TRAMA Nel 1979 la tensione fra Stati Uniti e Iran è a altissimi livelli. E' caccia all'americano per le vie di. Un gruppo di statunitensi riesce a rifugiarsi nell'ambasciata canadese. Urge tirarli fuori. I servizi segreti USA ci riescono infilando nel post una sedicente troupe cinematografica. PERCHE' VEDERLO perchè è cinema patriottica d'azione come si faceva in tempo di guerra. Funziona tutto a meraviglia. Regia (del sottovalutato Affleck) sceneggiatura (di ferro) recitazione (il migliore è Bryan Cranston). La vittoria negli Oscar 2013 fu subito assicurata.