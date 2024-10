Anduril mira a conquistare lo spazio Ecco come

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La startup della difesa statunitensescalda i motori per lanciarsi alla conquista del mercato spaziale militare. L’azienda, che prende il nome dalla celebre spada del Signore degli Anelli, ha firmato sia un nuovo contratto con la Space Force che una partnership strategica per la fornitura di bus satellitari off-the-shelf che consentano un lancio rapido dei carichi utili orbitali previsti. Il 27 settembre la Space Force ha assegnato adun contratto da 25,3 milioni di dollari per espandere l’uso del suo software AI-based “Lattice”, che consente le comunicazioni di rete mesh a un maggior numero di siti della rete di sorveglianza spaziale (Ssn) del servizio, composta da telescopi e radar dislocati a livello globale.