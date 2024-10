Allerta meteo arancione a Pesaro ma il sindaco Biancani | Le scuole rimarranno aperte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), mercoledì 2 ottobre 2024 - "Domani, giovedì 3 ottobre, ledi ogni ordine e gradoregolarmente. Aggiornamenti o cambiamenti, dovuti al peggioramento delle condizioni, verranno comunicati in tempo reale attraverso le pagine istituzionali del Comune di". Con queste poche semplici parole ildiAndrea, ha comunicato poco fa la sua scelta controtendenza. E sui social sta incassando già qualche critica. Mentre i sindaci di Fano, Mondolfo, Senigallia, Falconara e Ancona dopo le valutazioni del pomeriggio hanno scelto, in via precauzionale, di interrompere le attività scolastiche (nidi compresi) per paura di nuove alluvioni,temporeggia e invita a restare aggiornati.