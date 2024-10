Uomo aggredisce dei bambini a Zurigo tre di loro sono feriti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 1 ottobre 2024) Oggi, martedì 1 ottobre, unè stato arrestato acon l’accusa di aver aggredito e colpito con un coltello trein un asilo nido. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno nella Berninastrasse, dove la polizia municipale è stata allertata della presenza dell’aggressore. I dettagli sull’identità dell’e sulle motivazioni dell’attacco nonancora stati divulgati, néchiare le circostanze. Leggi anche: “Droga pagata con il POS”: l’incredibile rivoluzione della camorra. 42 arresti Gemäss ersten Erkenntnissen wurden an der Berninastrasse mehrere Kinder durch einen Täter verletzt. Der Angreifer konnte arretiert werden. Mehr dazu in unserer Medienmitteilung: https://t.co/wZv43xrRSA— Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) October 1, 2024 La polizia ha confermato che l’emergenza sembra rientrata e non ci sarebbero più rischi per la popolazione.