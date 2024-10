Tra degrado spaccio e baby gang La mappa delle situazioni a rischio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Fra risse,, drogati, esagitati, ubriachi, bivacchi,. E chi più ne ha più ne metta. La listasegnalazioni e dei fatti di cronaca è lunga. Ai soliti problemi che affliggono le "solite" zone della città, si è aggiunto di recente il problemabande di ragazzini che si picchiano di santa ragione di fronte alle scuole, uno dei luoghi che dovrebbe essere più protetto. E’ di venerdì la violenta rissa scoppiata fra una ventina di ragazzini che si sono aggrediti di fronte al polo scolastico di via Reggiana, fra il Dagomari e il Datini. Ed è di sabato la notizia della "vendetta" evitata per un soffio grazie all’interventoforze dell’ordine in piazzaCarceri. I giovani protagonisti della rissa di venerdì, su cui indaga la polizia, si sarebbero dati appuntamento nella centrale piazzaCarceri per la seconda "puntata" della rissa.