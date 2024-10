The Last of Us serie TV il trailer della stagione 2 è stato ricreato con il gioco Druckmann applaude il fan

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un fan ha deciso di ricreare il teaserTV di Theof Us utilizzando le stesse sequenze presenti in Theof Us Parte 2,di Naughty Dog a cui è ispirata questa secondadello show televisivo di HBO. Ebbene sì, un fan decisamente appassionatopluripremiata opera del team di sviluppo americano ha deciso di ricreare con grande meticolosità ed attenzione il primoTV del franchise di PlayStation, dando vita ad un lavoro decisamente meritevole di applausi ed attenzioni. Precisiamo immediatamente che questo video fan-made è arrivato fino a Neil, con il celeberrimo game director e nonché co-creatoretrasposizione televisiva di HBO, che ha prontamente espresso il suo apprezzamento per questocommentando con un semplice e conciso “wow”.