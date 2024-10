Tanta paura per la figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano | è finita in ospedale ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ladiè stata ricoverata per due giorni in? Il racconto arriva dai social Mentre l’ex volto di Uomini e Donne si trovava a Parigi per la Settimana della Moda, suaCeline Blue ha iniziato a stare male. Per questo motivo, immediatamente,è tornata in Italia con il primo volo: in quelle ore, divenute poi giorni, l’assenza dai social ha allarmato i fan che sono soliti aggiornarsi sulla sua vita 24 ore su 24. Dopo un breve momento di pausa da Instagram, l’ex fidanzata diè tornata a raccontarele sianegli ultimi tempi e – senza nascondere una certa emozione – ha rivelato che suaè stata davvero male. Nonostante il grande spavento, però, oggi la situazione è decisamente migliorata.