Taekwondo | Anthea Mangione fuori ai quarti nella prima giornata dei Mondiali Junior 2024

(Di martedì 1 ottobre 2024) Va in archivio ladi competizioni in quel di Chuncheon, città della Corea del Sud che ospita da oggi fino al 6 ottobre i Campionatidi. Tre gli azzurrini impegnati in questo day-1, nello specifico Pierpaolo Torcia (-63 kg), Anna Frassica (-52 kg) ed(-f59 kg). Propiosi è rivelata l’unica a spingersi fino aidi finale. La giovane combattente ha infatti sconfitto ai sedicesimi la statunitense Pola Wasliewska per 2-0 (10-9 ,18-8), per poi avere la meglio anche su Fatemi Jami, anche questa battuta per 2-0 (2-0, 7-9 WDR). Giunta aiperò l’azzurra si è dovuta arrendere al cospetto della croata Maria Uglesic per 2-0 (8-3 / R2 16-4). La gara è stata vinta dall’iraniana Aynaz Nasiri, abile a regolare per 2-0 (0-4. 4-5) la kazaka Nuray Kaznabek.