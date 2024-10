Sinner nello spot del ‘Six Kings Slam’ diventa il David di Michelangelo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Roma, 1 ottobre 2024 – Jannikildinel video promozionale del, torneo in programma dal 16 al 19 ottobre a Ryad, in Arabia Saudita.il numero uno del ranking mondiale è raffigurato come l’eroe, la cui statua si trova alla Galleria dell’Accademia a Firenze, che sta per affrontare la battaglia col gigante Golia. Al posto della fionda però ha in mano la racchetta da tennis. Caso, Wierer lo difende: “La Wada non ha le idee chiare. Jannik bravo ragazzo” Nel video ci sono anche gli altri campioni che parteciperanno al torneo: Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Holger Rune. L'evento - che non fa parte del circuito ATP – garantisce 1,5 milioni di euro a ciascun partecipante, 6 al vincitore.