Sinner-Bu oggi ATP Pechino 2024 | orario esatto programma tv streaming

(Di martedì 1 ottobre 2024) Jannikaffronterà Yunchaokete Bu nella semifinale del torneo ATP 500 di. Il tennista italiano, reduce dall’affermazione in due set contro il ceco Jiri Lehecka, vuole continuare a essere grande protagonista sul cemento della capitale cinese con l’intento di raggiungere l’atto conclusivo di un evento di cui è campione in carica. Il numero 1 del mondo se la dovrà vedere contro il sorprendente padrone di casa, che sta vivendo la settimana della vita dopo aver già battuto Lorenzo Musetti e Andrey Rublev. LA DIRETTA LIVE DI-BU DALLE 13.00 L’appuntamento è per martedì 1° ottobre, sarà il quarto match sul Campo Group Diamond a partire dalle ore 05.00 e non inizierà prima delle ore 13.00.