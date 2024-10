Shakira lancia il nuovo singolo ‘Soltera’

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 1 ottobre 2024)è tornata sulla scena musicale con il, un brano che celebra l’indipendenza e la libertà femminile. La canzone, rilasciata a settembre 2024, ha già catturato l’attenzione del pubblico grazie al suo ritmo afrobeat e al messaggio potente e positivo rivolto soprattutto alle donne. La star colombiana non è nuova a successi che mescolano musica e temi sociali, e con Soltera consolida ulteriormente la sua posizione come artista impegnata e capace di parlare alle nuove generazioni.ritorna ufficialmente sulla scena musicale internazionale., foto Ansa – VelvetMagUn messaggio di libertà In Soltera,abbraccia e celebra l’idea di essere indipendente, sottolineando l’importanza di amare se stessi prima di tutto.