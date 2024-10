Se ti va di baciarmi fallo Grande Fratello la concorrente senza freni | Prendi l’iniziativa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 1 ottobre 2024) Cosa succede al? Di tutto e di più. Nelle ultime ore abbiamo scoperto, ad esempio, che Helena Prestes è sempre più isolata. In tanti si sono scagliati contro la modella brasiliana per i suoi modi ritenuti a volte irrispettosi nei confronti degli altri inquilini della Casa. Poi c’è stato il duro scontro tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi, entrambe interessate a Giglio. Durante la diretta di ieri, lunedì 30 settembre, le due concorrenti del GF se le sono dette di santa ragione. Prima Jessica ha definito la collega “una disgraziata”, poi quando le ha detto: “Ma vai a mangiare, vai”. Yulia ha risposto: “Ma guarda che quella che ha problemi alimentari sei tu”. Ora un’altra dinamica, che immaginiamo non finirà presto, si è scatenata tra altre due assolute protagoniste di questi primi giorni del reality show. Leggi anche: “Non so se è morta o viva”.